ليالي الصيفية| هنادي مهنا في إيطاليا وساندي في الغردقة ونيللي في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في ميلانو بإيطاليا، وظهرت بملابس صيفية، ونظارة شمسية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وقبعة على رأسها من لبنان.

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بإحدى الدول الأوروبية.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في إسبانيا، وظهرت في الصورة بفستان أبيض قصير.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء قيامه بالسباحة خلال تواجده في إيطاليا.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأبيض، ارتدت نظارة شمسية، من "يخت"على البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بالجونة.

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نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، كما ظهرت بضفائر" الراستا" من داخل سيارتها، أثناء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بفستان طويل من أمام البحر في الجونة بمدينة الغردقة.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"،ظهرت فيها بمايوة من على "يخت"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدهما في مدينة دبي لقضاء إجازتهم الصيفية.

نهال نبيل

شاركت المطربة نهال نبيل جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في مدينة إسطنبول بتركيا، لقضاء عطلتها الصيفية.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة له، من أمام البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية في مرسى مطروح.

محمد لطفي

نشر الفنان محمد لطفي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف من أمام البحر، من إحدى المدن الساحلية التي يقضي فيها إجازته الصيفية.

