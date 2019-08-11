عمرو سعد نائمًا وصبا مبارك بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد –محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، في 24 ساعة:

عمرو سعد

نشر الفنان عمر سعد صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها هو نائمًا في الطائرة.

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تجلس في أحد الكافيهات.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة "سيلفي" جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت يارا بملابس كاجوال في الصورة، وعلقت:" صباح الخير لكل من استيقظوا اليوم وقوبهم لاتحمل إلا كل الحب والود للأخرين".

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية مميزة.

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دانا الحلاني

نشرت دانا ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون طويل، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة اللبنانية جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان " أوف شولدر"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب الجمهور.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتناول الطعام بأحد المطاعم خلال رحلته في إيطاليا