صورة| استغرق 3 أيام وعرضه لإصابات.. محمد إمام يكشف كواليس أصعب مشهد أكشن في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد إمام عن كواليس تصوير أصعب مشهد أكشن ضمن أحداث فيلمه الجديد " لص بغداد".

ونشر إمام صورة من كواليس الفيلم جمعته بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلق محمد إمام على الصورة قائلا: " بقالي ٣ أيام بصور في مشهد أكشن وبرغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره".

وتابع إمام: " كان معايا فريق كبير و محترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متميز، ده غير إنه أول تعاون مع زميلي المتألق أحمد العوضي اللي فوجئت باجتهاده الشديد اللي هيخليه نجم مصر قريب و بروحه المقاتلة اللي كانت هتجبلي شلل نصفي، انتظرونا سوا في لص بغداد".

فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.