كايلي جينر تودع عامها ال21 ب 250 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 صباحاً - يصادف اليوم عيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينرKylie Jenner الثاني والعشرين .



واختارت كايلي جينر يختًا ضخمًا بقيمة 250 مليون دولار لاستقبال عامها الثاني والعشرين، حيث نشرت صوراً عللى اليخت الفخم.

كايلي واسمها الكامل كايلي كريستين جينر المولودة في لوس أنجلس، كاليفورنيا هي الابنة الثانية لوليام بروس جينر ( الذي تحوّل إلى كايتلن جينر بعد تغيير جنسه ) وكريستين "كريس" جينر .



بدأت حياتها كعارضة أزياء مع ماركة سيرز "Crush Your Style". وقامت بالتقاط الصور مع مجلة OK!, كانت جينر على غلاف مجلة Teen Vogue مع شقيقتها كندال. وقد ظهرت أيضًا على غلاف مجلة Seventeen في سبتمبر أيلول "العودة إلى المدرسة جنبا إلى جنب" مع شقيقتها الأكبر سنًا كيندال.





في 2012 تعاونت مع شركة باك سن للملابس مع اختها كيندل وأنشأتا علامة خاصة بهما باسم (كيندل وكايلي).



تشكل مع شقيقتها الأكبر سنًا كيندال وأخواتها غير شقيقات كورتني وكيم و كلوي كارداشيان نجمات برنامج الواقع الأشهر Kipping Up with The Kardashian . كما تملك علامة تجارية خاصة لمستحضرات التجميل .

كانت على علاقة عاطفية مع المغني تايغا بين عامي 2014 و 2017 لتنفصل عنه وترتبط بترافيس سكوت ولها طفلة منه تدعى ستورمي ويبستر.

وتلقّت كايلي هدية مميزة من صديقها ترافيس سكوت Travis Scott بمناسبة عيد ميلادها عبارة عن قلادة من الماس على شكل شفاه وهي رمز العلامة التجارية لمستحضرات كايلي التجميلية .

وسرت شائعات حول عزمها الزواج من صديقها ترافيس اذ استطاعت كاميرات الصحفيين تصوير فستان أبيض حملته معها الى ايطاليا حيث تحتفل بعيد ميلادها .