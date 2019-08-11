اختيار سام لحود لترشيح أفلام من الشرق الأوسط لجائزة الغولدن غلوبز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 صباحاً - تمّ اختيار مؤسس ومدير مجتمع بيروت السينمائي سام لحود مسؤولاً عن ترشيح أفضل الأفلام القصيرة من دول الشرق الأوسط والخليج العربي التالية: العراق ، البحرين، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، فلسطين، السعودية، سوريا، الإمارات المتحدة... لنيل جائزة من الغولدن غلوبز في هوليوود.

يتم اعلان الجائزة ضمن فعاليات Asian World Film Festival في لوس أنجلوس في إطار إتفاقية أُبرمت بين المهرجان وهيئة الـGolden Globes وتبلغ قيمتها 5000 دولار أميركي لأفضل فيلم قصير من دول آسيا بالإضافة إلى الحصول على دعوة لحضور وقائع حفل توزيع جوائز الغولدن غلوبز .

يكمن دور لحود في اختيار 12 فيلمًا قصيرًا من هذه البلدان للوصول إلى ترشيح فيلمين للتأهّل إلى التصفيات النهائية للجائزة.

سام لحود





نبذة عن لحود



سام لحود مخرج ومنتج وكاتب وأستاذ محاضر في قسم الدراسات السمعية البصرية في جامعة سيدة اللويزة ومؤسس ومدير مجتمع بيروت السينمائي ومهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي للأفلام القصيرة، و مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ومهرجان سينما الطفل والعائلة ومهرجان السينما اللبنانية في كندا. كما أنّه يستعدّ لإطلاق مهرجان السينما الأرمنيّة في بيروت قريبًا.

بالإضافة إلى مشروع "فتيات من أجل التغيير" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. كما يقوم ببرمجة الافلام القصيرة لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ويشرف على برنامج ترميم أرشيف السينما اللبنانية الذي تقوم به جامعة سيدة اللويزة ووزارة الثقافة اللبنانية.

تمثيل السينما اللبنانية في العالمية ليس أمرًا جديدًا على لحود، فبالإضافة إلى مشاركته في لجان تحكيم ومساهمته في برمجة أفلام لبنانية في عدد من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، قد سبق و اختير لسنتين متتاليتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ضمن لائحة للـ 100 شخصيّة سينمائيّة الأكثر تأثيرًا في سينما العالم العربي في مجلة مركز السينما العربية التي تصدر في القاهرة.

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