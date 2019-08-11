فيديو: شاروخان مكرّماً في أستراليا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 صباحاً - وصل نجم بوليوود شاروخان إلى أستراليا لحضور مهرجان الفيلم الهندي في ملبورن ، حيث كان في استقباله عدد من المعجبين الذين كانوا ينتظرونه، بمجرد أن رأى الممثل الحشد الكبير الذي كان ينتظره ، خرج من سيارته وأخذ هاتفًا من أحد المعجبين وطلب من الجميع الانضمام إليه لالتقاط صور سيلفي معه.

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وسيقام مهرجان ملبورن للفيلم الهندي في الفترة ما بين 8 آب و 15 آب، حيث يشارك أكثر من 60 فيلماً من جميع أنحاء الهند وشبه القارة الهندية بأكثر من 22 لغة.



وسيتم عقد لقاءات وحلقات نقاش بعد عرض كل فيلم ما سيتيح لعشاق السينما الهندية الفرصة للتفاعل مع الفنانين والمخرجين المفضلين لديهم في المهرجان في الحدث.







وسيتم على هامش المهرجان منح شاروخان جائزة “التميز في السينما” في ليلة توزيع الجوائز تقديراً لأعماله وإنجازاته في السينما الهندية.

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وقال خان في تصريح له : “شكرًا على هذا الشرف، إنني متواضع ويشرفني هذا التقدير، ستكون تجربة رائعة أن أشارككم في المنصة مع زملائي الذين يأتون جميعًا من مختلف أنحاء الهند إلى احتفال بالسينما في ملبورن “.