بالفيديو .. سما المصري :" الجري نص الجدعنه" والجمهور يعلق

تفاعل جمهور الفنانة سما المصري، على مقطع فيديو لها وهي تحتفل بعيد الأضحى المبارك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وشاركت "سما" مقطع فيديو لها وهي تلعب مع مجموعة من خرفان عيد الأضحى،وعلقت قائلة " اوباااا...الجري نص الجدعنه....فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري ..البوس البوس".
وعلق أحد المتابعين قائلاً :"كل سنه وانتي طيبة يا قمر عيد سعيد عليكي"، وعلق اخر قائلا:" والله زي القمر ودمك خفيف .. كل سنه وانتي طيبة يا نجمة".
يذكر أن الفنانة سما المصري سافرت إلى هولندا وبعدها إلى برشلونة، ووثقفت رحلتها الأوروبية بعدد من الفيديوهات، وزرات استاد الفريق العالمي "برشلونة".
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