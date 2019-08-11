شكرا لقرائتكم خبر عن نكتة بايخة" لـ أصالة تتجاوز المليون ونصف المليون فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أصالة نصري، أحدث أغانيها "نكتة بايخة"من ألبومها الجديد "في قربك" المرتقب، وتخطت مشاهدات الأغنية حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة فى 3 أيام، منذ طرحها على يوتيوب يوم 7 أغسطس الجاري. Advertisements وكانت "أصالة" دعت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، لترقب طرح الأغنية. ومن ناحية أخرى تظهر الفنانة أصالة لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.

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