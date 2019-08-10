ميادة الحناوي تسقط على المسرح في حفلها بتونس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية ميادة الحناوي لموقف محرج جدا، خلال إحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان صفاقس بتونس

فأثناء تقديم الفنانة السورية لأغنيتها الشهيرة “أنا بعشقك أنا” سقطت على المسرح بشكل مفاجئ، فالتف حولها عدد من الأشخاص لمساعدتها على النهوض وتقديم الإسعافات الأولية.

وبعد استفاقتها، وجهت ميادة حديثها للجمهور، حيث قالت إنها تعبت من ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث لها في حياتها من قبل، إذ لم يسبق أن سقطت على المسرح.

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الفنانة السورية طلبت من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على كرسي، وهو ما لقي قبولا من الجمهور، وأمطروها بعبارات التشجيع.

وميادة الحناوي مغنية سورية ولدت في مدينة حلب لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وجهز لها ألحان خاصة لها.

اكتسبت ميادة شهرة بعد أن صدرت أغانيها عن طريق الكاسيت وإذاعة أغاني مصورة بالفيديو عبر شاشة التلفاز، وكانت تقدم حفلاتها في الكثير من البلاد العربية برفقة فرقة الفجر بقيادة المايسترو أمين الخياط وتذاع وتعرض حفلاتها وأغانيها على كافة المحطات العربية، وكانت الألحان ترسل لها على شريط كاسيت من الملحن وكبار الملحنين العرب والمصريين وتتدرب عليها ميادة في دمشق وتسجلها، وعند اتمام الاستعدادات تسافر هي والملحن وفريق العازفين بأكمله للتسجيل باليونان حيث كان يرافقها المنتج الفنان محسن جابر وأصبحت ميادة أشهر المطربات في زمانها.

غنت ميادة مع بليغ حمدي أروع أغانيها الطربية مثل “أنا بعشقك”، ”الحب إلى كان”، ”أنا اعمل إيه” - “سيدي انا” وغيرها من أروع الأغاني التي حققت لها انتشارا كبيرا بالعالم العربي وأيضا بين الجاليات العربية بأميركا وأوروبا.