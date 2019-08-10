وصلة رقص بين أحمد حاتم وميرهان حسين بعد عقد قرانه

نشرت الفنانة ميرهان حسين، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مقطع فيديو وهي ترقص مع أحمد حاتم ، وفوجئ جمهور أحمد حاتم، بعقد قرانه أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد من الأصداقاء ونجوم الفن.

وحرصت الفنانة ميرهان حسين، الاحتفال به على برقصة معه على أنغام أغنية "ليه بيداري كده" للفنانة روبي.

ويذكر أن، أخر أعمال أحمد حاتم فيلم "قصة حب" الذي تم طرحه الفترة الماضية وشاركته البطولة الفنانة هنا الزاهد وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية وإيرادات جيدة بالسينمات.

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