فن ومشاهير

جاز بطعم الميتال.. ميراث ونواثر تجتمعان فى مهرجان طبرقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جاز بطعم الميتال" الشعار الذى ترفعه سهرة موسيقية واحدة تجمع فرقتين من أشهر تجارب موسيقى الميتال التونسية فى مهرجان طبرقة للجاز، تحييان خلالها فعاليات النسخة السابعة وأربعين من المهرجان العريق، وذلك مساء الجمعة 23 أغسطس.

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واحتفت ميراث مطلع العام بإطلاق ألبومها الجديد SHEHILI، واحتضن "دستة" أغنيات تغنى خلالها باللغة العربية والإنجليزية وتقدم خلاله توليفة موسيقية خاطفة على طريقة مزيكا الميتال التى اشتهرت بها منذ أكثر من عقد من السنوات، منها "Darkness Arise" و"Mersal" و"Monster In My Closet"، وأعادها إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "Legacy".

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في حين تبدأ نواثر خلال موسم الصيف الجاري انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها عقب إعادة هيكلة الباند وتوقفها عن الحفلات لمدة تجاوزت العام، وتخطف مسامع التوانسة بتوليفة من أشهر أغنياتها "دارت الأيام" و"دفنونا" و"كنت تراب".

 

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