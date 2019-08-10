شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. جايسون موموا يوقف تصوير Aquaman 2 لحين تلبية طلبات بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة لعشاق شخصية " Aquaman" الشهيرة، قرر الممثل العالمى جايسون موموا عدم استكمال تصوير الجزء الثانى من الفيلم لحين تلبيه طلبات بلاده التى ينادى بها شعبه والمتمثلة فى عدم انتهاك حرمه جبل مقدس فى منطقة "موانا كى"، فى هاواى، وبناء تلسكوب ضخم أعلى الجبل.

ونشر موموا صورة لأعمال البناء التى تتم على الجبل المشهور فى بلاده عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكداً على عدم مواصلته لتصوير الجزء الجديد من فيلم Aquaman لحين الانتهاء من تلك الازمة التى يتضرر منها أبناء وطنه، مشيراً فى المنشور لشركة Warner bros قائلاً ليس هناك شيء أهم من ايقاف تدنيس وانتهاك مسقط رأسه.

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ونجح تهديد موموا بعدم استكمال التصوير، فى نشر قضية بلاده على أوسع نطاق بعد تناقل وسائل الاعلام للقضية بشكل إجبارى، ليضع حكومة بلاده امام الرأى العام الدولى للضغط عليهم من أجل عدم استكمال بناء التلسكوب وتدنيس الجبل.