شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث ظهور لابنة أحمد حلمى ومنى زكى فى حفل النجمة جينفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، الذى أقيم أمس بمدينة العلمين الجديدة، ظهور "لى لى" ابنة النجمين أحمد حلمى ومنى زكى، البالغة من العمر 15 عاما، إذ ظهرت "لى لى" مع والدها حلمى، التى التقطهما عدسات مصورى ”الخليج 365” حصرياً.

ومن المعروف أن حلمى ومنى يحرصان دائماً على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع صور حلمى وابنته الكبرى "لى لى"، علما بأن حلمى ومنى قليلو الظهور اعلاميا.

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وفى سياق آخر، ينتظر النجم أحمد حلمى ردود الأفعال على فيلمه الجديد "خيال مآته" الذى طرح اليوم فى جميع دورالعرض السينمائى، بموسم عيد الأضحى المبارك، ويشارك فى بطولته منه شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، لطفى لبيب، حسن حسنى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.

وكانت النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد أحيت أمس حفلا غنائياً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة، ضمن جولة حفلاتها العالمية "It,s My Party"وسط حضور الآلاف من محبيها ومعجبيها فى مصر، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد حلمى ومنى زكى، مصطفى فهمى وشقيقة حسين فهمى، بشرى ، محمود العسيلى، رجل الاعمال نجيب ساويرس، عمرو منسى مدير مهرجان الجونة، وآخرين.