صور| بينهم السقا ومي عز الدين وإدوارد.. نجوم الفن في عزاء طليقة السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم ابنيه عبدالله وياسين.

وحضر العزاء أحمد السقا وسوسن بدر وإدوارد والمنتج أحمد سمير وعهدي صادق ومي عز الدين وطارق صبري والمخرج محمد سامي وحمدي الميرغني وأوس أوس.

كما كان من بين أوائل الحضور ريهام عبدالغفور وأحمد رزق، عقب صلاة المغرب، مع بدء العزاء.

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وشُيعت جنازة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، ظهر اليوم، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

وتحرك الجثمان لمثواه الأخير بمقابر أسرتها، وسط حضور المقربين من العائلة وأحمد السعدني، وعدد من أصدقائه وأقاربه الذين حرصوا على مواساته، ومن بينهم دينا الشربيني، محمود البزاوي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن أمل سليمان توفيت أمس الجمعة عقب إصابتها بسكتة قلبية، وعلم السعدني بالخبر في أثناء تواجده في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، لحضور حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، وعاد إلى القاهرة فور سماعه الخبر.