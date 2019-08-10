محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة لها منذ الطفولةِ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أسما على الصورة قائلة: "يا عبد الصمد".

يذكر أن أسما هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير، وتزوجت من الفنان محمود حجازي، في سبتمبر من العام الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تستعيد ذكرياتها بصورة من الطفولة: "يا عبدالصمد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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