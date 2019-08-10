محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قبل بدء حفلها المقام بإحدى المدن السويدية.

وظهرت هيفاء في الفيديو بفستان طويل مفتوح من الظهر، قبل توجهها إلى الحفل، وعلقت على الفيديو قائلة:" في طريقي للقاء جمهوري المدهش".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أعلنت عن عودتها للسينما بفيلم أكشن، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى حتى الاَن.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| هيفاء وهبي تكشف عن إطلالتها قبل لقاء جمهورها بالسويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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