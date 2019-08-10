يارا تنعى المطرب الكويتي حمود ناصر: " منصدمة من الخبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية يارا، المطرب الكويتي حمود ناصر، الذي رحل اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 41 عاما، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وكتبت يارا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة:" الفنان والملحن الرائع ملحن أغنية " ماروم" حمود الناصر في ذمة الله، منصدمة من الخبر، الله يرحمه ويغفر له بها الأيام الفضيلة، ويصبر أهله وكل جمهوره".

واشتهر حمود ناصر بأغنية "انت عالبال" التي حققت نجاحًا كبيرًا، كما تميز بتقديم أغاني البوب الخليجية وغيرها، ومن أشهر أغانيه "اطمئن، تلون، العين، راحت أيامي".