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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه على "تويتر" على أداء محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي أستون فيلا الإنحليزي.
وكتب حسني تغريدة: "برافو تريزيجيه، أداء جيد في أول ظهور له أداء تكتيكي عالى به ثقة، القادم أفضل إن شاء الله، استمر".
كما علقت الكاتية إنجي علاء على المباراة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "تريزيجيه خرج وهو كسبانين 1، فخسروا 3|1 بوافو تريزيجيه، أداء ممتاز في أول ماتش".
ولعب محمود حسن تريزيجيه أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي، اليوم، في مباراة فريقه أما توتنهام، وخرج تريريجيه في الشوط الثاني وفريقه متقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن انتهت المباراة بفوز توتنهام بثلاثية، ولعب اللاعب أحمد المحمدي المباراة بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور له.. أحمد صلاح حسني وإنجي علاء يشيدان بأداء تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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