محمد أنور يهنئ ابنته بعيد ميلادها: "أحلى حاجة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد أنور صورة تجمعه بابنته "نوراي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يهنأها بعيد ميلادها، الموافق اليوم 10 أغسطس.

وعلق أنور على الصورة قائلا: "من سنة اتولدت أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وهي طيبة وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يارب".

يذكر أن الفنان محمد أنور احتفل بزفافه علي نوران التركي، في 13 أغسطس 2017، وذلك في حفل كبير أقيم بفندق مينا هاوس في منطقة الأهرامات بالجيزة، وحضره العديد من نجوم الفن.

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