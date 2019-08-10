صور| "بحسب العيدية وعيد أضحى مبارك".. نجوم الفن يهنئون جمهورهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة متابعيهم بعيد الأضحى المبارك، الذي يوافق غدا الأحد، عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز النجوم:

ياسمين صبري

هنأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت صبري صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام ونحن دائمًا بخير".

أشرف عبدالباقي

نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل عام وإنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

أوس أوس

كما نشر الفنان محمد أسمامة ، الشهير بـ"أوس أوس"، صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتم طيبين، عيد أضحى مبارك علينا وعلى الأمة العربية".

دينا فؤاد

وهنأت الفنانة دينا فؤاد جمهورها بنشر صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب".

دينا

ونشرت الفنانة دينا صورتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وإنتم وكل حبايبكم بخير، عيد أضحى مبارك".

سالي عبدالسلام

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام صورة لها من داخل محل "جزارة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتم طيبين".

سعد الصغير

ونشر الفنان سعد الصغير صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد مبارك على حبايبي وإخواتي الغاليين، يارب اجعلها أيام خير علينا جميعا وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة ودايما مع بعض".

فيفي عبده

ونشرت الفنانة فيفي عبدة مقطع فيديو لمجموعة من الأضحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد أضحى مبارك ينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة يارب، وكل سنة وأنتم طيبين، بحبكم".

كريم قاسم

ونشر الفنان كريم قاسم صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رمضان رزق بيحسب غنيمة من العيدية السنة دي، كل سنة وأنتم واخدين العيدية".

أروى

ونشرت الفنانة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "عيد أضحى مبارك".

داليا البحيري

فيما نشرت الفنانة داليا البحيري صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "عيد أضحى مبارك".

سمية الخشاب

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة مكتوب عليها : "يوم عرفة، تقبل الله أعمالكم".