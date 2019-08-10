بدء عزاء طليقة السعدني.. وريهام عبدالغفور ودينا الشربيني أول الحاضرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأ عزاء طليقة الفنان أحمد السعدني، منذ قليل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في 6 أكتوبر.

وحضر العزاء حتى الآن ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى وأحمد رزق والإعلامية إنجي علي.

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وشُيعت جنازة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، ظهر اليوم، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.

وتحرك الجثمان لمثواه الأخير بمقابر أسرتها، وسط حضور المقربين من العائلة وأحمد السعدني، وعدد من أصدقائه وأقاربه الذين حرصوا على مواساته، ومن بينهم دينا الشربيني، محمود البزاوي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن أمل سليمان توفيت أمس الجمعة عقب إصابتها بسكتة قلبية، وعلم السعدني بالخبر في أثناء تواجده في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، لحضور حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، وعاد إلى القاهرة فور سماعه الخبر.