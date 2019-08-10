بالفيديو: الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تطلب مهرًا فلكيًا لمن يرغب بالزواج منها

أثار فيديو جديد للحسناء السعودية بدور البراهيم، إحدى مشاهير تطبيق ”سناب شات“، حيث ظهرت وهي تضع شرطًا لقبولها بالزواج.

وبدا من مقطع الفيديو الذي انتشر لبدور البراهيم وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترد على أحد المتابعين، حيث قال: ’“ارتاحي، أوكي يا قلبي، يا بعد قلبي، والله ما يشم فارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون، والله وحلفت“.

وكتب أحد متابعيها في رده عليها:“ما قالت رجال ثقه ودين حسب ونسب، أهم شي الفلوس لو كان ما هوب كفو، معليش مو ثقة إلا حب المال وعادي تطلق وبتاخذ غيره عشان لفلوس بعد“.

وقال متابع آخر:“غبية وكلامها غبي وهذه أحد يقولها لا عاد تسولف لأنها تفششششل‘“، فيما أضاف ثالث فقال ساخرًا:“المشكلة إنه جمالها عادي أنا ما أدري من مقوي راسها“.

ودائمًا ما يتم اتهام الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، بإثارة الجدل، فمؤخرًا ظهرت في مقطع فيديو وهي بشنب ولحية خفيفة؛ ردًّا على انتقادات معلّقين لها بسبب نشرها لفيديو في الحمام.

وقالت البراهيم في المقطع، إن الضجة التي أثيرت ضدها بسبب مقطع ”البانيو“ لأنها امرأة، أما لو كان لها ”شنب“ فإن الأمر سيختلف.