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رجاء الجداوى: "فخورة إنى اتربيت فى بيت الراقصة تحية كاريوكا"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:29 مساءً - أعربت الفنانة رجاء الجداوى، عن حبها واعتزازها بالنجمة الراحلة تحية كاريوكا، قائلة: "أنا فخورة إنى اتربيت فى بيت الراقصة تحية كاريوكا". وأضافت الجداوى، فى حوارها ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "CBC"، أنها تعلمت من خالتها الفنانة تحية كاريوكا الصدق والعطاء وعدم التسرع فى الحكم على الآخرين، مشيرة إلى أن "كاريوكا" تكفلت برعايتها وتربيتها لمدة 11 عاماً بعد طلاق والدتها، مستطردة :"اتربيت أحسن تربية فى بيت تحية كاريوكا.. الست العظيمة اللى غرست فيا كل حاجة كويسة".

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والان نبدء بالتفاصيل

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