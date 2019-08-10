المخرج نضال عبيد ينتهي من تصوير أحداث مسلسله " بوشنكي "

القاهرة - لايف ستايل
أنهى المخرج نضال عبيد تصوير أحداث مسلسله " بوشنكي " من تأليف يسر دولي و إنتاج شركة " جود فيلمز " وهو من بطولة مجموعة من الفنانين منهم كرم الشعراني و دانة جبر و يامن سليمان و مابيل سويد و يحيى بيازي و فرح خضر و آخرين بالإضافة إلى مجموعة من الضيوف منهم وائل زيدان ، جمال العلي ، نزار أبو حجر و أندريه سكاف .
أبطال العمل
ويتناول العمل الذي يمتد إلى ثلاثين حلقة مدة كل حلقة منها 15 دقيقة مجموعة من الصراعات بين الشباب و الفتيات ابطال العمل تطرح مفارقات حياتية بأسلوب كوميدي ساخر .
وتقوم قصة العمل على شخصية مايا، وهي مدرّسة أطفال وتحب التمثيل تتعرف على فتاتين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي فتجتمع بهنّ وتقررن استئجار مزرعة ولكن وبعد علم ضرة المرأة التي أجرتهن المزرعة بالموضوع تقوم بتأجير المزرعة نفسها لشباب بهدف تطفيش الصبايا لتبدأ الأحداث و المفارقات الكوميدية .
أما اسم العمل فهو مستوحى من لعبة " الببجي " الشهيرة حيث أن " البوشنكي " هي الأرض التي تقام عليها المعارك .
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