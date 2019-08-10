المخرج نضال عبيد ينتهي من تصوير أحداث مسلسله " بوشنكي "

أنهى المخرج نضال عبيد تصوير أحداث مسلسله " بوشنكي " من تأليف يسر دولي و إنتاج شركة " جود فيلمز " وهو من بطولة مجموعة من الفنانين منهم كرم الشعراني و دانة جبر و يامن سليمان و مابيل سويد و يحيى بيازي و فرح خضر و آخرين بالإضافة إلى مجموعة من الضيوف منهم وائل زيدان ، جمال العلي ، نزار أبو حجر و أندريه سكاف .

أبطال العمل

ويتناول العمل الذي يمتد إلى ثلاثين حلقة مدة كل حلقة منها 15 دقيقة مجموعة من الصراعات بين الشباب و الفتيات ابطال العمل تطرح مفارقات حياتية بأسلوب كوميدي ساخر .

وتقوم قصة العمل على شخصية مايا، وهي مدرّسة أطفال وتحب التمثيل تتعرف على فتاتين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي فتجتمع بهنّ وتقررن استئجار ‏مزرعة ولكن وبعد علم ضرة المرأة التي أجرتهن المزرعة بالموضوع تقوم بتأجير المزرعة نفسها لشباب بهدف تطفيش الصبايا لتبدأ الأحداث و المفارقات الكوميدية .

أما اسم العمل فهو مستوحى من لعبة " الببجي " الشهيرة حيث أن " البوشنكي " هي الأرض التي تقام عليها المعارك .

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