فيلم Doctor Strange 2 الأكثر انتظارا من الجماهير في عالم مارفل

حسب آراء أغلب المحللين، يعد فيلم الأكشن والإثارة المقبل "Doctor Strange 2" الآن الفيلم الأكثر انتظارا من أفلام عالم مارفل السينمائي القادمة، والفيلم الأكثر ترقبًا من قبل الجماهير.
ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في صالات السينما العالمية عام 2021، وهو البديل الرسمي لفيلم «Guardians of the Galaxy 3» الذي تأجل بعد طرد المخرج العالمي الشهير جيمس جن، وتدور أحداث الفيلم بعد أحداث فيلم "Avengers: Endgame".
ومن ناحية أخرى يذكر أن الجزء الأول من الفيلم قد حقق أرباحا عالمية كبيرة وصلت إلى 667.6 مليون دولار أمريكي.
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