تفاصيل الخلافات بين المنتج سيف عريبي والفنان محمد محسن

أصدر المنتج سيف عريبي، منذ قليل بيانا يكشف فيه عن أسباب وتفاصيل الخلاف مع الفنان محمد محسن.

وقال سيف، خلال البيان الصحفي: "ليس من عادتنا أبدًا كشركة أن نستخدم السوشيال ميديا كساحة لفض نزاع معين ولكننا هذه المرة نضطر آسفين أن نفعل ذلك بعد نفاد كل السبل لحل هذا النزاع بشكل ودي، وارتبط الفنان محمد محسن مع شركتنا بعقد تتولى الشركة على أثره إنتاج ألبومين وتسويقهما بالشكل المطلوب وهذا ما حصل فعلا من جهتنا وهو كفنان بالمقابل عليه التزامات مادية مرتبطة بعقد قانوني بيننا".

وأضاف: "لكنه منذ بداية عملنا لم نستلم منه أي حق من حقوقنا ولقد صبرنا عليه بحكم العلاقة لأكثر من سنتين وحان الوقت لكي ننقل هذه الوقائع من عدم الالتزام وأكل الحق البين لنا، وهذا بيان منا بأننا سنسلك الحل القانوني ونعلم جميع من يتعامل مع الفنان محمد محسن أنه سيقع تحت طائلة القانون والمساءلة.. والله ولي التوفيق

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