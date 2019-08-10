شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومى عز الدين وسوسن بدر يشاركون أحمد السعدنى فى عزاء طليقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، لتقديم واجب العزاء فى وفاة طليقة وأم أولاد الفنان أحمد السعدنى، التى وافتها المنية أمس، إثر تعرضها لأزمة قلبية بأحد مستشفيات أكتوبر، وحضر كل من أحمد السقا، مى عز الدين، عزوز عادل، إيمى سالم، طارق صبرى، المخرج محمد سامى، محمد أنور، حمدى المرغنى، أوس أوس، المخرج أحمد خالد موسى، سوسن بدر، أحمد ثابت.

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وكان قد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ6 أكتوبر، حيث أدى مجموعة من الفنانين بمشاركة زوجها أحمد السعدنى، صلاة الجنازة صباح اليوم بمسجد سعاد كفافى.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.