شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى الشرق الأوسط .. تعرف على إيرادات فيلم كوينتن ترانتينو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بطولة عمالقة هوليود "آل باتشينو، وبراد بيت، وليوناردو دى كابريو، رصيد إيرادات بلغ الـ 99 مليون دولار فى الأسبوع الأول من عرضه داخل أمريكا الشمالية، وقبل عرضه فى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الجارى.

الفيلم الجديد للمخرج العالمى كوينتين ترانتينو، تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.