“آبل” تعرض مليون دولار لكل شخص يستطيع اختراق هواتفها

متابعة بتجـــــــــــرد: رفعت شركة “آبل” جائزة من يعثر على نقاط ضعف في أجهزة “آيفون” و”ماك”. حيث سيحصل أي شخص يتمكن من اختراق أنظمة الشركة، من دون أي إجراء من جانب مالك الجهاز، على مكافأة وقدرها مليون دولار.

وذكرت صحيفة “فوربس” أن هذا المبلغ هو أكبر المبالغ التي تقدمها الشركة للعثور على أخطاء وثغرات في منتجاتها، حيث لم يتجاوز الحد الأقصى مسبقا مبلغ 200 ألف دولار، ولم يتمكن من الحصول عليها سوى القراصنة الذين وافقوا على المشاركة في برنامجها.

وقال رئيس الأمن الهندسي في شركة أبل إيفان كرستيتش خلال مؤتمر ” Black Hat 2019″ في لاس فيجاس: سيتم دفع مبلغ وقدره 500 ألف دولار للشخص الذي يكتشف “هجوما على الشبكة دون تفاعل المستخدم”، وأولئك الذين يجدون الأخطاء والثغرات قبل إصدار وإطلاق نظام التشغيل سيحصلون على 50% مكافأة زيادة على المبلغ المذكور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة سوف تقوم بتزويد الخبراء بنماذج معدلة من أجهزتها حتى يتمكنوا من معرفة المزيد عن نظام التشغيل.

فعلى سبيل المثال سيتمكن الخبراء من إيقاف عنمل المعالج ومراقبة ماذا يحدث للبيانات الموجودة في الذاكرة.