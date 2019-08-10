“طخ وتش” يفتح نار السوشيال ميديا على مي كساب.. لماذا؟

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت المطربة مي كساب جمهور عبر حسابها، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة وجهت من خلالها لنقابة المهن الموسيقية المصرية اقتراحا لفتح طريق أمام التحاق شباب المهرجانات الشعبية المصرية بالنقابة.

وقالت في اقتراحها: “إلى السيد نقيب المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية مقدمته لسيادتكم المطربة مي كساب عضو عامل رقم 8676 أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على اقتراح بفتح باب التقدم لشعبة جديدة في النقابة تسمى راب شعبي، بشروط للتقدم وشروط لاستمرار العضوية وأيا منهم يخالف هذه الشروط تلغي عضويته، وأهم هذه الشروط عدم تقديم كلمات بذيئة في الأغاني وعدم الظهور في السوشيال ميديا بصورة لا تليق بمطرب عضو نقابة وأرجو من شباب فرق المهرجانات أن يراعوا ضمائرهم فيما يقدموه للمجتمع لأن غالبية جمهورهم من الأطفال والمراهقين”.

وبالرغم من عدم التفات النقابة لهذا الاقتراح إلا أن متابعي مي كساب عبر حسابها على تويتر قد قابلوا هذا الأقتراح بالرفض حتي إن أحدهم علق قائلا: “معني الكلام أن أي حد حاسس أن صوته في الحمام حلو يجري يعمل أغنية -أسف مهرجان- وطخ وتش وفي ناس للأسف بتسمع”.

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جدير بالذكر أن مي كساب ستخوض سباق عيد الأضحى السينمائي بفيلم “الطيب والشرس واللعوب”، مع عدد من نجوم الكوميديا، من بينهم: أحمد فتحي، وبيومي فؤاد، وشادي ألفونس، ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.

كما طرحت خلال الساعات الماضية أحدث أعمالها الغنائية “البنية”.