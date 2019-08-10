فضيحة عائلة كارداشيان.. تزييف أعداد المتابعين لزيادة الأرباح

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تحقيقات أجراها معهد الأداء المعاصر للموسيقى البريطاني أن نجمة برامج الواقع البريطانية “كيم كارداشيان” وكل من شقيقتيها “كورتني، وكلو” يستعن بملايين الحسابات المزيفة لرفع عدد متابعيهم على إنستقرام.

وتفيد التقارير أن أكثر من 44% من متابعي كيم هم متابعون وهميون، وبالنسبة نفسها لأختها كلو، بينما وصلت نسبة التزييف في حسابات كورتني إلى 49% من المتابعين.

ويتابع كيم أكثر من 143.6 مليون متابع، فيما يتابع كلو 96 مليون متابع، وتسجل صفحة الأخت الكبرى كورتني أكثر من 80.4 مليون متابع، ويشير التقرير إلى أن الأخت الصغيرة كايل جينر يتابع حسابها 30% من المتابعين المزيفين.

ويعود رفع عدد المتابعين لدى كل من نجوم إنستقرام بأرباح هائلة على كل منهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر تحصل كيم كارداشيان على 300 ألف دولار على كل منشور لها على إنستقرام، ويرتفع هذا المبلغ كثيراً في حال شاركت في الدعاية لأحد المنتجات.

وليست عائلة كارداشيان وحدها من يدخلون قفص الاتهام فالعديد من الشخصيات الشهيرة كذلك متهمة بتزييف عدد المتابعين مثل المذيعة الشهيرة إلين ديغينيريز والمغنية تايلور سويفت والهندية بريانكا تشوبرا.