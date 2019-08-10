نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على بعد مشكلة إدمانه وترك مسلسل “فريندز”.. شاهد أين يعيش تشاندلر الآن! مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر نجم مسلسل فريندز الشهير “ماثيو بيري” بيع شقته المذهلة في مدينة لوس أنغلوس بولاية كاليفورنيا بـ 28 مليون جنيه إسترليني، وكان اشتراها مقابل 16 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

تقع الشقة على ارتفاع 9300 قدم، وتضم الشقة المسماة “قصر السماء” أربع غرف نوم وثمانية حمامات وأربع شرفات تطل على المدينة الجميلة التي تشغل الطابق الأربعين بأكمله من المبنى.

وتحتوي غرفة النوم الرئيسية على سرير هائل بملاءات بيضاء، يوفر إطلالة بـ 180 درجة على أفق لوس أنغلوس وتحتوي على حمام داخلي، بالإضافة إلى مطبخ أبيض، يضم منطقة أكل منفصلة، وتحتوي الشقة على صالة معيشة كبيرة بها نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وتحتوي الشقة على طاولة بلياردو ومسبح وجيم وسينما داخلية.

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وتعتبر الشقة ضمن قائمة أغلى الشقق في لوس أنغلوس، وقد تم وصفها من قبل باسم “كهف الوطواط” لأنها تشبه كهف باتمان حيث تقع في تصميم دائري وهي مستوحاة من بطل ماثيو المفضل “باتمان”.

الجدير بالذكر أن ماثيو بيري الممثل البالغ من العمر 49 عامًا والذي تقدر قيمة ثروته اليوم بـ 70 مليون دولار، قد لعب دور تشاندلر بلينغ في الفترة من عام 1994 إلى عام 2004 في الدراما الأمريكية الأشهر “فريندز”، وقد تعرض خلال تلك الفترة إلى أزمة كبير وهي إدمانه المخدرات لمدة 3 سنوات وقد عولج منها في النهاية.