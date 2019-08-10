هكذا يستعد نيكولا معوض لـ ماكو

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان نيكولا معوض جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام” بصورة ظهر من خلالها وهو يرتدي ملابس تعليم السباحة والغطس بأحد المراكز التدريبية الكبيرة.

وعلق نيكولا على الصورة التي نشرها وقال: “شو حلو لمّا انت وعم بتحَضّر لَدور جديد، تكتشف “شَغَف” رح يرافقَك حَتّى بعد ما الدور يخلَص”. ويبدو أنه يستعد لفيلمه الجديد ماكو الذي ستدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، حيث يرصد العمل قصة غرق إحدى العبارات العربية الشهيرة.

يشار إلى أن الفنان نيكولا معوض، يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “بلا دليل” للفنانة التونسية درة والفنان خالد سليم والذي من المقرر أن يطرح بالفضائيات خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال الفنانة نيكولا معوض مسلسل “طلعت روحي” الذي شارك في بطولته بجانب إنجي وجدان، هبة عبد العزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطى، وإنعام سالوسة، ومن تأليف السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي، وحقق نجاحًا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار ضجة كبيرة أيضا بسبب خلاف مخرجه مع القناة الفضائية التي عرضت العمل، والتي ا ختصرت وقت الحلقة مما أدى إلى حدوث أزمة في الأحداث الدرامية.