شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور وأحمد رزق أول الحاضرين لعزاء طليقة أحمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الفنان أحمد السعدنى إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لتلقى عزاء طليقته وأم أولاده، التى وافتها المنية أمس إثر أزمة قلبية داخل أحد المستشفيات، ورافقه عائلته وكان أول الحاضرين إنجى على وريهام عبد الغفور ودينا الشربينى وأحمد رزق وتامر حبيب، وإنجى شرف والمنتج أحمد سمير.

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وكان قد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ6 أكتوبر، حيث أدى مجموعة من الفنانين بمشاركة زوجها أحمد السعدنى صلاة الجنازة صباح اليوم بمسجد سعاد كفافى.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.