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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفلا غنائيا بالعلمين.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في العلمين في ٢٣ من شهر أغسطس الجارى، وكتب رمضان على ستورى انستجرام الخاص به " هل أنتم جاهزون .. الجمعة ٢٣ أغسطس".
ومن المنتظر أن يقدم رمضان جزءا من أغانيه منها بابا ونمبر وان وانساى وفيروس.
يذكر أن آخر أعمال رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاح و نسبة مشاهدة عالية عبر قناتها الرسمية يوتيوب.
محمد رمضان
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