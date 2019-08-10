شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفلا غنائيا بالعلمين.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في العلمين في ٢٣ من شهر أغسطس الجارى، وكتب رمضان على ستورى انستجرام الخاص به " هل أنتم جاهزون .. الجمعة ٢٣ أغسطس".

ومن المنتظر أن يقدم رمضان جزءا من أغانيه منها بابا ونمبر وان وانساى وفيروس.

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يذكر أن آخر أعمال رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاح و نسبة مشاهدة عالية عبر قناتها الرسمية يوتيوب.