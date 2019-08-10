شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء تنتهى من كتابة الحلقات الأخيرة لـ"بلا دليل" وتسلمها لشركة سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المؤلفة إنجى علاء من كتابة جميع حلقات مسلسل "بلا دليل" الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، بطولة النجوم درة وخالد سليم، من إخراج منال الصيفى، حيث سلمت إنجى الحلقة الأخيرة من المسلسل إلى شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر أكتوبر المقبل.

وفى سياق متصل، أجلت المخرجة منال الصيفى تصوير باقى حلقات مسلسل "بلا دليل" لحين الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، إذ انتهت الصيفى من تصوير أسبوعين من المسلسل حتى الآن.

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وتعتمد أحداث المسلسل على "جريمة قتل"، حيث تجسد الفنانة درة شخصية "حبيبة " عازفة آلة الهارب، متزوجة من الفنان خالد سليم، وشقيقها الفنان عمر الشناوى ويعمل طبيب، وتدخل بطلة العمل فى قصة حب مع مهندس الديكور إسلام جمال، وتنقلب الأحداث راساً على عقب.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.