شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكرم سمير سيف بحضور ساندرا نشأت عقب عرض "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم المخرج المسرحي خالد جلال المخرج السينمائي الكبير سمير سيف بحضور المخرجة ساندرا نشأت عقب عرض مسرحيته "سينما مصر"، حيث اعتاد يوميا على تكريم نجوم السينما المصرية سواء من الأحياء أو من الراحلين كما حضرت العرض المونتيرة سلافة نور الدين .

العرض المسرحي " سينما مصر " يتناول مشهدا من فيلم المتوحشة للنجمة سعاد حسني والذي أخرجه لها المخرج الكبير سمير سيف، بالإضافة لمشاهد كثيرة من السينما المصرية لأهم الأفلام التي تشكل تراث وتاريخ السينما .

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تكريم المخرج الكبير سمير سيف في عرض سينما مصر

يذكر أن مسرحية "سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.