"محبو يسرا" ينشر صورة نادرة لها مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الحساب الرسمي لمحي لفنانة يسرا، والذي يتابعه 1.5 مليون شخص، صورة للفنانة ووالدتها السيدة سهيلة وهبي، التي رحلت يوم 24 يوليو الماضي بعد صراع مع المرض.
وكتب الحساب تعيلقا على الصورة: "اللهم إنا نسألك في يوم عرفة أن تُنزل نورا من نورك على سهيلة وهبي عمر، وأن ترحمها فوق الأرض و تحت الأرض ويوم العرض عليك".
وتابعت: "اللهم نَوِّر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم نسألك الصبر واللطف على قلب ابنتها السيدة "يسرا" وأحبابها، نسألكم الفاتحة والدعاء".
وتؤدي يسرا حاليًا فريضة الحج بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، مع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان.
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