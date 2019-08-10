أحمد خالد صالح يستعيد ذكرياته مع والده وجده.. صورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعاد الفنان أحمد خالد صالح، ذكرياته بصورة تجمعه بجده ووالده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق أحمد صالح على الصورة قائلا: "اللهم بحق هذا الْيَوْمَ الكريم أن ترحم وتغفر لجدي وأبي وأمواتنا أجمعين، اللهم أنر قبورهم وأرهم مكانهم من جنتك وأجمعنا بيهم علي خير يا أرحم الراحمين".

ويعرض حاليا للفنان أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق2"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وهند صبري، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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