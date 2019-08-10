إنجي علاء تنتهي من كتابة بلا دليل: "مش قادرة أفارق أبطالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت المؤلفة إنجي علاء من كتابة سيناريو مسلسل "بلا دليل"، ومن المقرر عرضه شهر أكتوبر المقبل.

وكتبت إنجي تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "الحمدلله، انتهيت من كتابة سيناريو وحوار مسلسل بلا دليل بعد تعب وأيام كتير مفيهاش نوم، مش قادرة أفارق أبطالي (كالعادة) ومش عارفة هخرج إزاي من عالم بلا دليل، يا رب يا رب المسلسل يعجب الجمهور لما يتعرض".

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإسلام جمال وديانا هشام ومها نصار وهاجر الشرنوبي والطفلة ريماس والعديد من الفنانين، ومن تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي، ومن إنتاج سينرجي.