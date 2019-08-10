إنجي المقدم تهنئ جينيفر لوبيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة إنجي المقدم، النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها، التي احتفلت به وسط جمهورها المصري في حفلها الذي أحيته أمس، بمدينة العلمين.
ونشرت إنجي المقدم صورًا لها من الحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صخرة النساء، يا له من أداء، عيد ميلاد سعيد".
وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، بينهم مصطفى وحسين فهمي، وأحمد حلمي، وزوجته منى زكي، والسيناريست تامرحيب، وأحمد رزق، والإعلامية إنجي علي، واَخرين.
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