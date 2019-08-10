بصوته.. عمرو دياب يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان عمرو دياب على أن يهنئ جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك، الموافق غدا 11 أغسطس الجاري.

ونشر دياب مقطعا صوتيا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "كل عام وانتم بخير، عيد أضحى مبارك، عمرو دياب".

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل ضخم، يوم 16 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

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