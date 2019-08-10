صورة| إلهام شاهين بملابس الإحرام في يوم عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء أدائها مناسك الحج.

وعلقت إلهام على الصورة قائلة: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، عيد سعيد عليكم جميعا".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين نشرت صورة تجمعها بالإعلامية هالة سرحان والفنانة يسرا من المملكة العربية السعودية وهن يؤدين فريضة الحج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".