يسري نصر الله: "منارات" شجع الجمهور على مشاهدة سينما المؤلف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة نايل سينما في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، رسالتها الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسطية بتونس، وتتضمن الرسالة لقاءات مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج يسري نصر الله.

ويثني نصر الله في حواره بالمهرجان الوليد، قائلًا "في كل مرة أقوم فيها بزيارة تونس أشعر بمدى محبة وشغف أهلها في السينما بشكل عام والسينما المصرية بشكل خاص، وأكثر ما أعجبني في مهرجان منارات للسينما المتوسطية، هي تقديمه فرصة للجمهور العادي الذي يبتعد عن سينما المؤلف بدعوى إنها سينما مخصصة للمشاركة في المهرجانات، بمشاهدتها علي الشاطئ مجانًا".

وتابع "المهرجان أعاد اكتشاف سينما المؤلف مرة أخرى، وكشف أنها ليست معقدة بل سينما تخاطب وجدانك، وهو ما يجعلها مختلفة عن تلك الأفلام التي تدغدغ الحواس أو الإثارة من خلال السينما التجارية، وأنا لست ضدها، ولكن سينما المؤلف تدخل في منطقة أخرى في وجدان الناس".

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كما تحدث عن مشاركته في المهرجان من خلال تقديمه "ماستر كلاس" مع عدد كبير من الجمهور، وخاصة الطلاب الذين حرصوا على التواجد وتوجيه الأسئلة له، وأنه يتعامل مع الأفلام على أنها أحلام يحولها إلى حقيقة على الشاشة وهو ما حدث في عدد كبير من أفلامه.

كما ستشهد الرسالة تغطية عرض فيلم "يوم للستات" على هامش تكريم السينما المصرية في المهرجان، ولقاءات مع إلهام شاهين ومحمد العدل ود.مدحت العدل، وتضم الرسالة لقاءات مع شيراز العسيري مدير المركز الوطني التونسي للسينما والصورة عن آليات التعاون بين الدول العربية والإنتاج المشترك، ورؤية نقدية للدورة الثانية يقدمها الناقد أسامة عبدالفتاح.

رسائل المهرجان تحت إشراف أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل، وسيد فؤاد رئيس القناة، وإعداد سيد شعبان وتصوير ومونتاج وإخراج عبدالرحمن نصر.