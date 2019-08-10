بالفيديو.. 10 صفقات داخلية أشعلت ميركاتو الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد سوق الانتقالات الصيفية في دوري الخليج العربي العديد من الصفقات الداخلية التي أسفرت عن تنقل عدد من اللاعبين بين أندية القمة.
كايو كانيدو نجم الوصل السابق كان أحد أبرز الأسماء التي تنقلت داخل الدوري الإماراتي بعد انتقاله إلى صفوف العين خلال الصيف الحالي.
ونجح الوصل في تعويض رحيل كايو بالتعاقد مع نجم وهداف الشارقة حامل اللقب، اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز الذي أصبح ضمن كتيبة الفريق الأصفر.
وفي الفيديو التالي ترصد "العين الرياضية" أبرز 10 صفقات داخلية في دوري الخليج العربي في موسم الانتقالات الصيفية 2019.
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