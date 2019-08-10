سعر الدولار في مصر اليوم السبت 10 أغسطس 2019

لم يشهد سعر الدولار في مصر، السبت، تغيرا أمام الجنيه المصري ليواصل استقراره في تعاملات محدودة لدى بعض شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى ليسجل متوسط سعر الشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، قوله: إن فروع المراكز التجارية "المولات" والفنادق، تعمل اليوم السبت، على أن تبدأ إجازتها الخاصة بعيد الأضحى 2019، من الأحد وحتى الثلاثاء.

وتبدأ جميع البنوك العاملة في السوق المحلي المصري، إجازتها الخاصة بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو وحتى الثلاثاء 13 يوليو، فيما تجري تعاملات على الدولار لدى أفرع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية.

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وتشهد ماكينات الصراف الآلي للبنوك في مصر حاليا زحاما شديدا من المصريين لسحب الرواتب والمعاشات.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.53جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز الماضي من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء اليورو 18.46 جنيه مقابل 18.64جنيه للبيع، وبلغ سعر الإسترليني للشراء 19.97 جنيه والبيع 20.23 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.42 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي 54.27 جنيه مقابل 54.70 جنيه للبيع وفق بيانات البنك الأهلي المصري.