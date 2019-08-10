رغم الدعوة لمنع حفلها، جنيفر لوبيز تلتقي جمهورها في مصر

على الرغم من الضجة الكبيرة التي اثيرت حولها، ومطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لالغاء حفلها في مصر، احيت النجمة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الاول في ام الدنيا مصر يوم امس الجمعة والذي حضره عدد كبير من الجمهور المصري والعربي وحتى الاجنبي المتواجد في البلد.

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وقد اطلت “لوبيز” على جمهورها المصري بأزياء عديدة، جميعها تميّزة بالجرأة والإثارة في آن وملفتة للانظار، حيث اختارت الالوان الملفتة لفساتينها كالاحمر والاخضر والذهبي، كما ان موديلاتها كانت ملفتة حيث كانت قصيرة من طرف وطويلة من الطرف الاخر مع بعض الاضافات المبهرة التي لفتت من خلالها الانظار.

الجدير بالذكر ان حملة المقاطعة اقيمت على لوبيز بعد ان احيت الاخيرة حفلا غنائيا في فلسطين المحتلة، فاعتبرها العرب انها تؤيد التطبيع والسياسة التي يعتمدها العدو، خصوصا بعد ان نشرت لوبيز صورة لها ومن خلفها شاطئ فلسطيني، وارفقت الصورة بالتعليق التالي: “الوطن الأم إسرائيل، أنا في حالة حب”، وهو ما اعتبره النشطاء تأييدا واضحا للاحتلال وسياساته العنصرية تجاه الفلسطينيين.

الى ذلك، فقد نشرت مجلة “فوغ” الصادرة بالعربية مقابلة مصورة مع لوبيز قبيل حفلها في مصر، اذ وجهت النجمة الأميركية رسالة باللغة العربية لكل جمهورها في مصر، قائلة: “مستنياكم كلكم في حفلتي في مصر”، كما لفتت الى أن ابنها يرغب بشدة في زيارة مصر، ولا يتوقف عن إخبارها “أريد الذهاب.. أريد الذهاب”، بحسب تعبيرها.