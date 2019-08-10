شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليوناً و500 ألف إيرادات الفيل الأزرق 2 لكريم عبد العزيز قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عيد العزيز، 2,505,841 فى شباك التذاكر، أمس الجمعة، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن بعد أسبوعين عرض 52 مليوناً و 500 ألف جنيه، ومن المقرر أن يستمر الفيلم فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى السينمائى، كما يعرض فى بعض السينمات بتقنية الـ 4D.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المقبل، وتونس أيضاً مع انطلاق العيد.

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.