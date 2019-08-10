كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 05:43 مساءً - في تصريحات مثيرة للجدل لنقيب المهن الموسيقية في تونس ” مقداد السهيلي ” خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية بمحطة ” ميوزيك ” في تونس حول رأيه في صوت المطربة أصالة .
قال مقداد أن صوت أصالة يجعله يريد الذهاب لمستشفى الأعصاب .
وبسؤاله عن المقارنة بين كلا من صوت المطربة أصالة والمطربة الراحلة ذكرى علق ساخرا وقال : ” ذكري لما تغني المفروض أصالة تبيع ليمون ” .
كما طالت تصريحاته وانتقاداته المطربة اللبنانية إليسا منتقدا اللقب التي حصلت عليه وهو ” ملكة الإحساس ” قائلا : ” من لقبها بملكة الإحساس .. عندما تكون إليسا ملكة الإحساس فماذا تلقب أم كلثوم؟ ” .
ووصف كلمات أغنية ” أجمل إحساس في الكون ” لإليسا بالكلام التافه وعلق قائلا : ” كلام تافه مثل أغنية أواخر الشتا قبل اللي فات ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الموسيقيين التونسيين يهاجم أصالة : “ذكرى لما تغني المفروض أصالة تبيع ليمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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