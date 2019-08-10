كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 05:43 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية منذ عدة ساعات عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ” بيت شان ” اليوم السبت .
وأعلن موقع ” مفزاك لايف ” الإسرائيلي أن الشرطة هرعت إلى موقع انفجار السيارة وفرضت طوقا أمنيا وشرعت في التحقيق بملابسات الانفجار .
كما استدعت الشرطة فريقا مختصا في تفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات .
وأشار الموقع إلى أن مؤشرات التحقيق الأولية تدل على أن الانفجار نتج عن وضع عبوة ناسفة داخل السيارة مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بها .
ومن المرجح أن تكون خلفية الحادث جنائية .
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة مفخخة في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.