انفجار سيارة مفخخة في إسرائيل

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 05:43 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية منذ عدة ساعات عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ” بيت شان ” اليوم السبت .

وأعلن موقع ” مفزاك لايف ” الإسرائيلي أن الشرطة هرعت إلى موقع انفجار السيارة وفرضت طوقا أمنيا وشرعت في التحقيق بملابسات الانفجار .

كما استدعت الشرطة فريقا مختصا في تفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات .

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وأشار الموقع إلى أن مؤشرات التحقيق الأولية تدل على أن الانفجار نتج عن وضع عبوة ناسفة داخل السيارة مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بها .

ومن المرجح أن تكون خلفية الحادث جنائية .